رئيس الوزراء: مدينة باديا قيمة مضافة في قلب الصحراء المصرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات بمدينة "باديا" بأكتوبر الجديدة، وأدلى بتصريحات صحفية، خلال الجولة استهلها بالتعبير عن سعادته لوجوده اليوم في أحد المشروعات الكبيرة، التي تعتبر مدينة سكنية متكاملة، لافتا إلى أن الأمر الأكثر أهمية أن المشروع تم تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه المدينة السكنية كانت عبارة في الأساس عن دراسة مشروع بين الدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد أكبر المطورين العقاريين في مصر وفى منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ما يميز هذه المدينة المتكاملة ويبرزها أننا نقوم بعمل قيمة مضافة في قلب الصحراء المصرية، من خلال مشروعات تضم جميع الخدمات المطلوبة، لافتا إلى أن المشروع يوفر وحدات سكنية بمختلف المستويات؛ بدءا من المساحات الصغيرة وانتهاء بالفيلات، مشيدا بأسلوب تخطيط المدينة ومستوى وحجم الخدمات المتوافرة بها، كما أنها مدينة خضراء ذكية ومستدامة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: وفرت المدينة مختلف الخدمات من أول لحظة، حيث توجد مجموعة من المدارس، كما يتم حاليا إنشاء جامعة وستبدأ في ممارسة أنشطتها اعتبارا من العام المقبل، ولذا فهو يعتبر مشروعا متكاملا وكان هناك حرص على القيام بزيارة له وإلقاء الضوء عليه، باعتباره فكرة خلاقة، حيث يضم أيضا مجمعا رياضيا كبيرا يرتبط بمدرسة تعليمية لاكتشاف المواهب من الأطفال المصريين في كرة القدم، حيث يتم الكشف عليهم واختيار الأنسب من بينهم، ثم تأهيل الكوادر التي يتم تشكيلها منهم لإيفادها للاحتراف، سواء في الدوريات الأوروبية أو العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء: هذه المدرسة تعتبر نموذجا جيدا لأنها بمثابة حلم لأولادنا وتكرار تجارب اللاعبين المصريين المحترفين، ولا سيما اللاعب العظيم محمد صلاح، فالفكرة قائمة على أن مسئولي المدرسة يجوبون مختلف محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف المواهب الواعدة سواء من الأولاد أو البنات، وهي نقطة مهمة للغاية في مجال كرة القدم، حيث يتم تخصيص برامج تعليمية لهم، كما يتم إجراء اختبارات لهم على مدار فترة معينة، ثم توجيههم إلى النوادي المختلفة على مستوى العالم.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على فكرة أن هذا المشروع الرائد قائم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك تماشيا مع توجه الدولة في هذه المرحلة وهو تشجيع القطاع الخاص؛ حتى يتولى الدور القيادي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى زيارته أمس لمحافظة الإسكندرية وافتتاح أحد المشروعات في المجال الصحي التي يديرها القطاع الخاص، واليوم قمنا بزيارة مشروع سكني تعليمي شبابي وترفيهي، وهناك مشروع آخر سنقوم بزيارته اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات، منوها لزيارة أخرى مرتقبة اول الاسبوع لمشروعات متعددة في مدينة صناعية، وجميعها قائمة على دور القطاع الخاص.

وفي ختام تصريحه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على هذا المشروع العملاق، مؤكدا أننا دولة لدينا حرص شديد على تشجيع مثل هذه المشروعات، وأن يزيد عددها خلال الفترة المقبلة ويتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن.