ما هى انواع الإنفلونزا وكيفية الحصول على اللقاح؟.. «الصحة» تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان، ان هناك انواع مختلفة من الانفلونزا الموسمية التى قد يصاب بها الانسان خاصة مع بداية فصل الشتاء.

واوضحت وزارة الصحة فى انفوجراف توعوى، تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ان أنواع الانفلونزا الموسمية تتفرع من النمط A، الى انماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الانفلونزا هو الاخطر، اذ انه وحده يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.



واوضحت وزارة الصحة والسكان، ان فيروسات الانفلونزا الموسمية من النمط B تنقسم الى سلالتين، وليس له انماط فرعية، مضيفة ان الانفلونزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والاوبئة.



وقالت «الصحة»، ان النمط الثالث من فيروسات الانفلونزا الموسمية هو C، ويتسبب فى حالات عدووى خفيفة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تلقى لقاح الانفلونوا الموسمية الذى يوفر حماية من كافة انواع الفيروسات، ويعطى لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ومسموح به للحوامل والمرضعات.

وأوضحت وزارة الصحة، انه لا توجد موانع باستثناء حساسية البيض والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، مؤكدة أنه لا تعارض للحصول على لقاح الأنفلونزا مع أى تطعيم آخر.

وعن اماكن توافر اللقاح، أكدت وزارة الصحة والسكان على توافر اللقاح فى فاكسيرا، مضيفة ان الجرعة تعطى نص مللى تؤخد بالكتف كاملة من عمر سته أشهر، ويحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من 6 أشهر لـ 9 سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.