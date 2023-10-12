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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: تخصيص خطبة الجمعة غدا عن فلسطين وإقامة صلاة الغائب على ضحايا العدوان الإسرائيلي

الشيخ عبداللطيف دريان
الشيخ عبداللطيف دريان
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أعلنت دار الفتوى اللبنانية تخصيص خطبة صلاة الجمعة غدًا عن فلسطين والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا العدوان الغاشم.
وأكدت دار الفتوى - في بيان اليوم الخميس أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان وجه المديرية العامة للأوقاف بالتعميم على أئمة وخطباء المساجد في لبنان بتخصيص خطبة الجمعة يوم غد عن فلسطين وإقامة صلاة الغائب عن أرواح الشهداء.
 

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لبنان ضحايا العدوان الإسرائيلي فلسطين
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