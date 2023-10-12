مصرع عمدة "الخضيرى" بمنية النصر بطلقات نارية على يد مجهولين يستقلون دراجة بخارية بالدقهلية

لقى عمدة قرية الخضيرى التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية اثر تعرضه لإطلاق نار على يد مجهولين يستقلون دراجة بخارية وفروا هاربين مما ادى الى اصابته باصابات خطيرة اودت بحايته قبل وصوله للمستشفى.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من أهالى قرية الخضيرى التابعة للمركز بتعرض عمدة القرية لطلقات نارية على يد مجهولين يستقلون دراجة بخارية وفروا هاربين مما ادى الى اصابته اصابات خطيرة وتوفى قبل وصوله الى المستشفى .

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع سميح مسعد عيد يوسف ٤٤ عاما عمده قرية الخضيري التابعة للمركز حيث اكد شهود العيان قيام مجهولين يستقلون دراجه بخارية بإطلاق النار عليه وفروا هاربين.

وتم التحفظ علي الجثه بمشرحه مستشفى ميت سلسيل تحت تصرف النيابه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى امرت بنقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاه وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط الجناة والسلاح المستخدم فى الواقعة.