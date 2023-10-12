وزير النفط السعودي: سنواصل خفض إنتاج النفط التطوعي لدعم السوق العالمي

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مواصلة المملكة في سياسة خفض إنتاج النفط طواعية للفترة اللازمة؛ لتحقيق الاستقرار والحد من تقلبات الأسعار في أسواق النفط العالمية.

وقال بن سلمان ـ في مقابلة أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسية" المنعقد في العاصمة الروسية (موسكو) إن "المملكة تواصل مراجعة استراتيجية الإنتاج كل شهر لمعرفة ما إذا كانت سترفع انتاج النفط أم تخفضه، وذلك لتحقيق الاستقرار ومنع التقلبات في الأسواق النفطية".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد أعلن في وقت سابق أن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، مؤكدا أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

وتزامن الإعلان السعودي، مع تأكيد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستواصل خفضها الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية العام الجاري 2023.

يذكر أن روسيا والسعودية قد أعلنا في مطلع الشهر الجاري أنهما مستمرتان في الخفض الطوعي لإنتاج وتصدير النفط حتى نهاية العام الجاري، لدعم أسواق الطاقة العالمية.

