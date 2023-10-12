التأمين الصحي في بني سويف ينظم فعالية ضمن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن

نظم فرع التأمين الصحي ببني سويف، احتفالية ضمن فعاليات الاحتفال اليوم العالمي لكبار السن ،بعنوان" أهالينا في عينينا" تحت رعاية الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ،وذلك على مستوى الفرع والوحدات .

جاء ذلك بحضور: الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهبئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف ، والدكتورة عبير شعبان مدير التدريب بالفرع ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس الإدارة ، الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالهيئة.

تضمنت فعاليات الاحتفال، إلقاء محاضرات علمية حضرها نحو 60 من الأطباء من مختلف التخصصات ، بجانب محاضرات تثقيفية وتوعوية ، والتي تناولت موضوعات خاصة بالرعاية الطبية وكيفية التعامل مع والتعايش مع أمراض الشيخوخة ، والتأكيد على ممارسة الرياضة والمشاركة الأسرية والمجتمعية والبعد عن الضغوط النفسية وغيرها من الموضوعات.

شارك في إلقاء المحاضرات كل من: الدكتور جمال طه رئيس قسم الباطنة ،الدكتور محمد اسماعيل رئيس قسم القلب بمستشفى التأمين الصحى والدكتورة صفاء عوض الله استشاري الرمد بمستشفيات جامعة بنى سويف،وصفاء كمال مدير التمريض بالفرع وفريق التثقيف المعاون لها.