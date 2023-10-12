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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شكري: مصر تتحمل مسؤولية القضية الفلسطينية.. ومعبر رفح سيظل مفتوحًا

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتحمل مسؤولية القضية الفلسطينية، مضيفا أنه منذ بداية الأزمة فتحت مصر معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وسيظل المعبر مفتوحا حتى نوفي بالاحتياجات الإنسانية المُلحة لقطاع غزة.

وأضاف شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره اللتواني، اليوم الخميس، أنه في إطار التنسيق بين الدول العربية، سيتم التحرك على مستوى مجموعات من الدول للتعامل مع هذا الوضع، من أجل تخفيف حدة الصراع وإنهائه وحماية المدنين والمطالبة بتفعيل مسؤوليات المؤسسات الأممية سواء من الناحية الإنسانية أو السياسية، مع الانخراط مع الدول الفاعلة للوصول إلى إنهاء هذا الصراع، تقديرا للآثار السلبية التي تلحق بالشعب الفلسطيني، وهم مدنيين ليس لهم أي مسؤولية في أعمال مرفوضة تم اقترافها. 

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