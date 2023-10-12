سامح شكري: العلاقات بين مصر وليتوانيا مبنية على رصيد من الصداقة والتعاون

رحب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بوزير خارجية ليتوانيا، مؤكدا تطلعه لاستمرار تناول القضايا المهمة بعمق، فضلا عن تبادل الزيارات بين الدوليتن على مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف شكري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع وزير خارجية ليتوانيا، أن العلاقات بين البلدين مبنية على رصيد من الصداقة والتعاون، ونستطيع التوسع من رقعة الاستفادة خاصة في المجال الاقتصادي، وبما نطلع به من جهود في إطار تناول القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق في الدوائر متعددة الأطراف وعضوية ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العميقة التي تربط بالاتحاد ودوله.

وأكد أهمية توسيع رقعة التعاون، وتحقيق رؤية مشتركة إزاء القضايا الدولية والإقليمية كونه يعزز الاستقرار ويتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر، وبلورة رؤية مشتركة تعزز من تحقيق الأمن والاستقرار وتصب في مصلحة البلدين، من خلال الزيارات المتبادلة.