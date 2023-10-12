الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا يعلن حزمة مساعدات تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني

أعلن الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا، عن حزمة بقيمة تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني للقوات المسلحة الأوكرانية؛ لتوفير الدعم للصيانة والمناورة، وتعزيز القدرات الحيوية لإعادة تأهيل المركبات والمناورة في ساحة المعركة.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم /الخميس/ تم الإعلان عن الحزمة الجديدة خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في (بروكسل) وهي ممولة بإسهامات من المملكة المتحدة والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد وليتوانيا وأيسلندا.

وأوضح البيان أن الحزمة تتضمن مسارات ومحركات للمركبات القتالية المدرعة، وجسور المؤقتة، وناقلات معدات ثقيلة لتحريك دبابات القتال الرئيسية، وقدرات اختراق حقول الألغام ومعدات إزالة الألغام المحمولة لتمكين الجنود سيرا على الأقدام من عبور أجزاء من حقول الألغام ومعدات المصانع لإزالة العوائق مثل الخنادق المضادة للدبابات.

