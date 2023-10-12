مناظرة 877 حالة بقافلة جنوب الوادي الطبية بنجع حمادي

قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم قافله طبيه بشرية لنجع ابراهيم بنجع حمادي.

واشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة شارك فيها نخبه من أطباء المستشفيات الجامعية وكلية الطب إلى جانب متخصصون من مركز عزيمة للإدمان بقنا .

واضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم الكشف والعلاج المجاني لعدد 877 حاله جاءت كالتالي الباطنة 87 حاله والرمد 185 حاله والأطفال 180 حالة والجلدية 129 حاله والعظام 157 حاله وانف واذن 39 حاله ونساء وتوليد 100 حالة.



كما قام متطوعو صندوق مكافحة الادمان بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الإدمان على الصحة والاسرة والمجتمع.