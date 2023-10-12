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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مناظرة 877 حالة بقافلة جنوب الوادي الطبية بنجع حمادي

قافلة طبية بالمجان
قافلة طبية بالمجان بمركز نجع حمادي
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قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور محمد سعيد  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم قافله طبيه بشرية لنجع ابراهيم بنجع حمادي.

واشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة شارك فيها نخبه من أطباء المستشفيات الجامعية وكلية الطب إلى جانب متخصصون من مركز عزيمة للإدمان بقنا .

واضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم الكشف والعلاج المجاني لعدد 877 حاله جاءت كالتالي الباطنة 87 حاله والرمد  185 حاله والأطفال 180 حالة والجلدية  129 حاله والعظام  157 حاله وانف واذن  39 حاله ونساء وتوليد  100 حالة.
 

كما قام متطوعو صندوق مكافحة  الادمان بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الإدمان على الصحة والاسرة والمجتمع.

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