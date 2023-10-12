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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

1300 قتيل إسرائيلي و3300 مُصاب جراء "طوفان الأقصى"

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين، اليوم الخميس، جراء "طوفان الأقصى" الذي بدأته حركة "حماس" مطلع الأسبوع الجاري، إلى 1300، إضافة إلى إصابة 3300 آخرين. 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، حسب القناة الـ 7 الإسرائيلية، أن من بين القتلى الإسرائيليين، 220 جنديًا وضابطًا معظمهم قُتلوا في المنطقة الحدودية القريبة من قطاع غزة. 
 

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طوفان الأقصى فلسطين
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