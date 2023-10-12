1300 قتيل إسرائيلي و3300 مُصاب جراء "طوفان الأقصى"

ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين، اليوم الخميس، جراء "طوفان الأقصى" الذي بدأته حركة "حماس" مطلع الأسبوع الجاري، إلى 1300، إضافة إلى إصابة 3300 آخرين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، حسب القناة الـ 7 الإسرائيلية، أن من بين القتلى الإسرائيليين، 220 جنديًا وضابطًا معظمهم قُتلوا في المنطقة الحدودية القريبة من قطاع غزة.

