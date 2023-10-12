النائب أحمد مقلد: مصر لديها بوصلة واضحة في دعم القضية الفلسطينية

أكد النائب أحمد مقلد عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الدولة الوطنية المصرية لديها بوصلة واضحة في دعم القضية الفلسطينية على مدار عقود ومنذ ميلاد القضية، لافتًا إلى أن مصر تبذل الجهود كافة في الوقت الحالي لدعم القضية، كما أن الخط السياسي لمصر يتسم بالعقل في زمن غاب فيه العقل بشكل كبير.

وأضاف مقلد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الخميس، أن الدولة الوطنية الوطنية المصرية كانت حاضرة في كل مشهد بالقضية الفلسطينية منذ بدايتها داعمة للأشقاء الفلسطينيين.

وتابع: "في العصر الحديث، معظم الحروب التي خاضتها الدولة الوطنية المصرية كانت دعما لتلك القضية، وخلال الفترة الأخيرة، فإن كل الجهود القائمة لدعم الفلسطينيين يتم بذلها على المستويات السياسية والامنية والإغاثية".

وأوضح: "بالنسبة للمستوى الإغاثي، فإنه يتم التحضير له في الوقت الحالي من خلال التحالف الوطني بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي التحالف بعمل قافلة هي الأكبر لدعم الفلسطينيين على المستوى الطبي والغذائي والإنساني".