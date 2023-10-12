الاحتلال الإسرائيلي قتل 332 طفلا في غزة والضفة منذ السبت الماضي

قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 332 طفلا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بداية العدوان على القطاع يوم السبت الماضي.

وأضاف أبو قطيش - في بيان اليوم - أن الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، يستهدف المدنيين، وحسب وزارة الصحة فقد استُشهد حتى أمس الأربعاء، 326 طفلا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، و6 أطفال في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، وإن أعداد الشهداء من الأطفال والنساء غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الحركة العالمية تُعِدّ تقارير يومية تعكس جرائم الاحتلال الإسرائيلي، من تهجير وإزالة أحياء سكنية، وقطع للمياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية.. مؤكدا أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءا أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمها وقتل الأطفال الفلسطينيين.

ولفت أبو قطيش إلى أن المجتمع الدولي أعطى الضوء الأخضر للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مُحذرًا من أثر مواقف بعض الدول في زيادة أعداد الشهداء من الأطفال والنساء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن 60% من الشهداء في العدوان المتواصل لليوم السادس على التوالي هم من النساء والأطفال.

