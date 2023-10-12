لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تنظم مؤتمر لكشف انتهاكات الاحتلال بغزة

عُقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعًا، اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع وسيناريوهات التعامل مع الموقف الحالي من الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرب الإبادة الجماعية التي يجريها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وطالب عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، خلال المؤتمر المنعقد علي هامش جلسة فلسطين في البرلمان، قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.

وقال العسومي، إننا نتابع عن كثب الأوضاع في فلسطين وعلي تواصل دائم مع الحكومات والبرلمان ذات الصلة لتشكيل جبهة ضغط دعماً للشعب الفلسطيني.