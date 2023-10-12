عواد يعود لتدريبات الزمالك الجماعية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الخميس، على ملعب الترسانة مشاركة محمد عواد حارس المرمى بشكل كامل استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان عواد خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال اليومين الماضيين تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.

و أدى محمد عواد الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.