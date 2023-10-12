أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري .

وتطرقت الجلسة للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بالفريق خلال فترة التوقف الحالية والاستعداد للمباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني في حديثه للاعبين ضرورة مواصلة العمل بكل قوة وتركيز في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية للفريق في الفترة المقبلة.

وحرص "أوسوريو" على شرح مجموعة من الأفكار الخططية والفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذها في مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.