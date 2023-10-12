الحركة المرورية اليوم الخميس.. انتظام في نفق الأزهر وسيولة بجامعة الدول

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، الحالة المرورية اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

وأشار البرنامج إلى أن نفق الأزهر يشهد انتظاما في الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، كما تظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، والأمر ذاته للمتجه من المنيب للأوتستراد والتجمع.

وهناك بعض الكثافات في الاتجاه العكسي القادم من المعادي والمتجه إلى مناطق الجيزة، ونفس الأمر للقادم من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

كما أن هناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد هناك كثافات مرورية نسبية.

وأشارت إلى وجود كثافات أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة، وفي محور صفط اللبن، فإنه يشهد كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة للقادم من أكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين ووسط البلد، والطريق الدائري مغلق والحركة إجباري من محور حازم حسن ومنه إلى المحور.