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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري. 

واستمرت الفقرة التأهيلية التي أقيمت تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال لمدة 25 دقيقة، وتم خلالها تنفيذ العديد من الأمور البدنية الخاصة المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

وحرص أوسوريو المدير الفني للفريق على متابعة هذه الفقرة برفقة الجهاز المعاون ، في ظل اهتمامهم بالجانب  البدني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للفترة المقبلة. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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الزمالك مسابقة الدوري سموحة
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