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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 220 من أفراده

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 220 فردا من قواته في الهجمات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

فيما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقتل 1300 شخص في الأحداث الجارية.

وكان رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أعلن أن الجيش يواصل هجماته على مراكز القرار والقيادة لحماس في غزة، مؤكدا أن هناك 5000 صاروخ على الأقل أطلقت باتجاه إسرائيل، وذلك حسبما أفادته فضائية العربية، في نبأ عاجل لها.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

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