زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، مقاطعة بابوا الغربية في إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الخميس، أن مركز الزلزال وقع على بعد 125 كيلومترًا من منطقة كايمانا الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، وتلتقي العديد من الصفائح التكتونية، وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.