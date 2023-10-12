استشهاد أسرة فلسطينية وقيادي بالجبهة الشعبية وأفراد من أسرته في قصف إسرائيلي على غزة

استُشهدت أسرة فلسطينية بالكامل، اليوم الخميس؛ جراء قصف إسرائيلي لمُخيم "جباليا" الواقع شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر في القطاع، بأن الأسير المُحرر عبد الرحمن شهاب استشهد هو زوجته وأبنائه ووالدته بالقصف الذي استهدف منزله دون سابق إنذار.

وكان المعتقل الشهيد شهاب قد أمضى 23 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحُرر عام 2011.

واستُشهد كذلك عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول دائرة الأسرى عوض السلطان، وعدد من أفراد عائلته في قصف استهدف منزله في "جباليا".

وقالت مصادر إن الشهيد السلطان ارتقى عقب غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزله في جباليا.

وكثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها خلال الساعات الأخيرة بقصف المنازل والبنايات والأبراج السكنية في منطقة أبراج المخابرات وأبراج الفيروز وأبراج الكرامة شمال غرب مدينة غزة، موقعةً عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء في اليوم السادس من العدوان.