غدًا.. إجراء تحويلة مرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي

أعلنت وزارة النقل أنه سيتم إجراء تحويلة مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك اعتبارا من الغد الساعة 12 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا من اليوم ذاته، وذلك لنهو تركيب الجزء المتبقي والأخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة)، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وأشارت الوزارة إلى أن التحويلة المؤقتة بالطريق ستشمل تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 – إلى مدخل مدينة ابوحمص (القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية) وتحويل القادم من الإسكندرية إلى القاهرة الى مدخل قرية ديسونس الحلفاية والخروج من مخرج مدينة أبو حمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والأجرة.

وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل فيتم منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل إلى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور في اتجاه أبو حمص (نطاق الأعمال).