إصابة 4 إسرائيليين عقب إطلاق صواريخ باتجاه سديروت

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 4 إسرائيليين اثنان منهم بحالة خطيرة إثر سقوط صواريخ على سديروت.

من ناحية أخرى، أعلنت الجامعات الإسرائيلية، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى 5 نوفمبر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جامعة تل أبيب نشرت بيانا قالت فيه “إنه في ضوء الوضع الأمني ​​في إسرائيل وتعبئة قوات الاحتياط والضائقة الكبيرة التي يعيشها العديد من أصدقائنا تقرر تأجيل افتتاح العام الدراسي”.

وبحسب الإعلان، تم اتخاذ قرار مماثل أيضا في مؤسسات جامعية وأكاديمية أخرى.

يأتي ذلك بعد اندلاع المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، السبت الماضي حيث انطلقت عملية “طوفان الأقصى”.