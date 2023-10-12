"التنمية المحلية" تتابع جهود محافظة أسوان في تنفيذ "حياة كريمة"

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة أسوان في تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، للتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة للمبادرة بالمحافظات المشار إليه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للمحافظات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومعدلات إنجازها مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

وإستمراراً للمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة)، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بعقد إجتماع تنسيقى لإستعراض الموقف التنفيذى والتعرف على سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية والتى تم المرور عليها ميدانياً بمركزى إدفو وكوم أمبو وتضم المجمعات الخدمية بالكاجوج وسلوا بحرى والطوناب، وأيضاً الرديسية بحرى، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وبحث التدخلات، مع وضع الحلول المناسبة والتشديد على مواصلة التعاون والتنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية من أجل دفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات.

وخلال الاجتماع، كلف اللواء ياسر عبد الشافى مسئولى هيئة البريد بالتنسيق مع الوحدات القروية لتكثيف الجهود للإنتهاء من التجهيزات والإستعدادات الخاصة بمقرات البريد داخل المجمعات الخدمية، موجهًا بسرعة تلافى كافة الملاحظات الفنية المرصودة بالمقرات ومنها الملاحظات الخاصة بنوعية الأبواب والشبابيك، وأيضًا أعمال الدهانات وغيرها من الملاحظات الخاصة بالتشطيبات النهائية التى يجب أن تتناسب مع المظهر الحضارى والجمالى.

كما شدد السكرتير العام المساعد على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لرفع معدلات الإنجاز وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير فى نسب التنفيذ مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول. هذا بالإضافة إلى الاهتمام بإعادة الشيء لأصله بمختلف مواقع العمل مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وإنارة وتشجير محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة.