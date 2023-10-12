"تعليم القليوبية" تحقق المركز الأول  جمهوريًا بمسابقة "الأسبوع العربي للبرمجة"

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" نتائج مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، والمقامة تحت عنوان "اللغة العربية والإبداع الرقمي"، والتي شارك فيها أكثر من مليون مشارك من المعلمين والطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وفازت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وتحديدًا مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات ببنها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها، قدمت أماني غريب السيد، مديرة مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات بالتهنئة لفريق "فرسان اللغه العربية" لحصوله على المركز الأول جمهورى وقدمت التهنئة للمعلمة لميس جودة أمين، مشرف فريق فرسان اللغة العربية وللطلاب أعضاء الفريق:

سيف الدين وسام

مروان عاصم رمضان

كما جرى نشر فكرة المشروع على جميع طلاب وطالبات المدرسة ونشر تطبيق "بالعربي ديجيتال" على متجر جوجل لتحقيق المزيد من الاستفادة للطلاب حيث يقدم التطبيق معلومات عن اللغه العربيه وألعاب تعليمية وفيديوهات من تقديم الطلاب أعضاء الفريق وقصة عن نشأة اللغه العربيه باستخدام تقنية الواقع الافتراضي و موقع ترجمه فورية.

وجدير بالذكر أن التطبيق له أهمية كبيرة لتعليم وتدريب الطلاب من خلال الألعاب والترفيه، متمنية لهم دوام التميز والرقي والإبداع وحصد العديد والعديد من الإنجازات.