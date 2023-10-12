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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم سوهاج يكرم الفائز بالمركز الثاني جمهوريًا في مسابقة الرائد المثالي

جانب من فعاليات التكريم
جانب من فعاليات التكريم
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كرم سليمان بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بيتر نعيم جورجيوس، معلم أول رياضيات بمدرسة الشهيد عبد النعيم فهيم الإعدادية بإدارة دار السلام التعليمية عقب حصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والأول على مستوى محافظة سوهاج في مسابقة الرائد المثالي.

وأكد وكيل المديرية على حرص القيادات التعليمية بسوهاج على تحفيز جميع المعلمين ودعمهم وتنمية جميع نواحي التميز والتفوق لديهم في كافة المجالات لوضع قطاع التعليم بسوهاج في المكانة اللائقة به من منطلق تنفيذ خطة الوزارة بضرورة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين.

من جانبه، عبر الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد المثالي، عن سعادته البالغة لتكريمه من قبل قيادات مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مؤكدا مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة المهنية بما يخدم مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.

كما وجه الشكر للعاملين بإدارة العلاقات العامة بالمديرية لحرصهم على رصد جميع الأعمال البارزة التي يحققها العاملون بقطاع التعليم بسوهاج وتكريم المتميزين منهم.

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