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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيا خلال الاعتداء على جنازة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب نجله بجروح خطيرة، اليوم الخميس، خلال هجوم مستوطنين على موكب تشييع شهداء بلدة "قصرة" جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية المُحتلة.
وأكدت مصادر أمنية طبية أن عشرات المستوطنين أطلقوا النار صوب موكب تشييع شهداء بلدة قصرة، حيث هاجموا سيارات الإسعاف التي تنقل الجثامين، بالقرب من مدخل بلدة الساوية، ما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم وادي (63 عاما)، وإصابة نجله (26 عاما) بجروح خطيرة. 
وأضافت المصادر ذاتها، أن سيارات الإسعاف كانت تنقل جثامين الشهداء من محافظة "سلفيت" إلى بلدة قصرة تمهيدًا لتشييعهم، إلا أن المستوطنين بحماية جنود الاحتلال اعترضوا الموكب، وأطلقوا الرصاص صوب المشيعين، وسط مواجهات في المنطقة. 
 

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فلسطين مستوطنين الضفة الغربية
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