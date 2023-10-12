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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 738 كيلوجرام دواجن فاسدة داخل محل مأكولات بدون ترخيص بالساحل

المضبوطات
المضبوطات
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ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، 738 كيلو دواجن فاسدة داخل محل مأكولات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الساحل.

وتعود الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل مأكولات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الدواجن المذبوحة خارج المجازر لطرحها بالمحل عمله، فضلًا عن كونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عًثر بداخل المحل على (738 كيلوجرام "دواجن - شاورما –كفته") مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة الأمن مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الساحل الدواجن المذبوحة خارج المجازر
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