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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

1232 شهيدًا و5943 مصابًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والاشتباكات بالضفة الغربية

قطاع غزة
قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاشتباكات في الضفة الغربية إلى 1232 شهيدًا، و5943 جريحًا. 
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي مُقتضب - أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1203 شهداء، و5763 مصابا، فيما بلغت حصيلة المواجهات في الضفة الغربية 29 شهيدا، و180 مصابا، مشيرا إلى أن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء. 
ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل. 

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وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الاسرائيلي على غزة الاحتلال الإسرائيلي
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