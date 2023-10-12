أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاشتباكات في الضفة الغربية إلى 1232 شهيدًا، و5943 جريحًا.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي مُقتضب - أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1203 شهداء، و5763 مصابا، فيما بلغت حصيلة المواجهات في الضفة الغربية 29 شهيدا، و180 مصابا، مشيرا إلى أن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.
ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.
بوابة العرب
1232 شهيدًا و5943 مصابًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والاشتباكات بالضفة الغربية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاشتباكات في الضفة الغربية إلى 1232 شهيدًا، و5943 جريحًا.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاشتباكات في الضفة الغربية إلى 1232 شهيدًا، و5943 جريحًا.