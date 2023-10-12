نائب محافظ البحيرة تكرِّم الطالب الفائز بالمركز الرابع عالميًا بمسابقة لحفظة القرآن الكريم

كرمت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الطالب محمد سلامه العشرى بالصف الثالث الإعدادي بمعهد أبو المطامير الإعدادي الثانوى، وذلك لتفوقه فى حفظ القرآن الكريم وفوزه بالمركز الرابع على مستوى العالم بالمسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم.

وقدمت نائب محافظ البحيرة التهنئة للطالب ومنحته شهادة تكريم وجائزة مالية، معربة عن سعادتها البالغة بالطالب لتفوقه وحفظه القرآن الكريم بالتفسير والتجويد.

وأكدت أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقًا وسلوكًا لكل أبنائنا، مطالبة بضرورة الاهتمام بعلوم القرآن، لما له من دور في تنمية المجتمع وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين، إضافة إلى علوم الدنيا، ليكون لدينا جيل قادر على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رايته

ورحب الدكتور منصور أبو العدب رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية بنائب محافظ البحيرة، مشيدًا بدورها ودعمها للمعاهد الازهرية وحرصها الدائم على تشجيع حفظة القران الكريم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن.

وأشارت بلبع، إلى دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.