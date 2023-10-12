جوتيريش يدعو لدعم الفتيات في تحقيق طموحاتهن وتعزيز المساواة بين الجنسين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أشكال التمييز القديمة ضد الفتيات لا تزال مستمرة، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في القيادات النسائية لدعم الفتيات في تحقيق طموحاتهن وتعزيز المساواة بين الجنسين.

جاء ذلك في رسالة جوتيريش بمناسبة "اليوم الدولي للطفلة"، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس.

وأضاف جوتيريش أنه "في منتصف الطريق نحو الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، يخذل العالم الفتيات".

وأوضح أنه وفقا للاتجاهات الحالية، فإن نهاية زواج الأطفال ستكون على بعد 300 عام. إذا لم يتغير شيء، بحلول عام 2030، لن يكون هناك 110 ملايين شابة وفتاة ممن ينبغي أن يكونوا في الفصول الدراسية، وسوف تستمر 340 مليون إمرأة وفتاة في تحمل المشاق الطاحنة الناجمة عن الفقر المدقع".

وأشار جوتيريش، إلى أن "أشكال التمييز القديمة ضد الفتيات لا تزال مستمرة، بل وتزداد سوءا في بعض الحالات"، مؤكدا أن الفتيات في أفغانستان غير قادرات على ممارسة أبسط حقوقهن وحرياتهن الأساسية، ويبقين في بيوتهن دون أي أمل في التعليم أو الاستقلال الاقتصادي.

وأضاف أنه ومع ذلك، في مختلف أنحاء العالم، تكافح الفتيات لمواجهة التمييز الجنسي، ومكافحة الصور النمطية، وإحداث التغيير، في ملاعب كرة القدم، وفي المدارس، وفي الساحات العامة، وعلينا أن نقف معهم.

وقال جوتيريش: "إن اقتراحي الخاص بتحفيز أهداف التنمية المستدامة لوضع الأهداف على المسار الصحيح يكتسب المزيد من الاهتمام، ويتعين علينا أن نستثمر في القيادات النسائية ــ وهو موضوع اليوم الدولي للطفلة هذا العام ــ لدعم الفتيات في تحقيق طموحاتهن وتعزيز المساواة بين الجنسين. عندما تقود النساء والفتيات، يمكنهن تغيير المواقف، وإحداث التغيير، وتطوير السياسات والحلول التي تلبي احتياجاتهن".

وفي ختام رسالته، قال الأمين العام: "يمكن للنساء والفتيات أن يقودونا إلى مستقبل أكثر عدلا. وفي هذا اليوم الدولي للطفلة، دعونا نرفع أصوات الفتيات، ونجدد الالتزام بالعمل معا لبناء عالم تستطيع فيه كل فتاة أن تقود وتزدهر".