إنفوجرافيك| زيارة البابا تواضروس إلى ميلانو وڤينيسيا

غادر قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منذ يومين مطار القاهرة الدولى، متوجهًا إلى إيطاليا، في زيارة رعوية لميلانو وڤينيسيا، وكان فى استقبال قداسة البابا في مطار القاهرة المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات المطار.



ونرصد أبرز أحداث الزيارة في السطور التالية:



- استقبال المونسينيور فرانكو أجينسي نائب رئيس أساقفة ميلانو للكنيسة الكاثوليكية ووفدًا كاثوليكيًّا

-الإشارة إلى شهرة وأهمية كل من ميلانو ومصر في التاريخ المسيحي

- استقبال السفيرة منال عبد الدايم قنصل مصر العام في ميلانو ووفدًا دبلوماسيًّا من القنصلية المصرية

- استقبال نيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا

- عقد لقاء مع ذوي القدرات الخاصة من أبناء إيبارشية ميلانو والاطمئنان عليهم

- إلقاء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي من دير القديس الأنبا شنودة في ميلانو

- استكمال سلسلة صلوات قصيرة في القداس : ”وداعة للفضلاء".



