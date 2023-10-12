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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وفد لبناني يزور دمشق الشهر الجاري لبحث أزمة النزوح السوري للبنان

النزوح السوري
النزوح السوري
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن وزيري خارجية لبنان وسوريا اتفقا على تحديد الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري كموعد لزيارة وفد لبناني برئاسة وزير الخارجية إلى دمشق لبحث القضايا المشركة وخاصة النزوح السوري إلى لبنان.
جاء ذلك عقب لقاء وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب ونظيره السوري فيصل المقداد على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري العربي في دورته غير العادية أمس في القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أصدر في 11 سبتمبر الماضي قرارا بتعديل تشكيل الوفد الوزاري لسوريا بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلا من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، وذلك خلال جلسة خصصت لبحث أزمة النزوح السوري الجديد إلى لبنان.

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النزوح السوري للبنان سوريا
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