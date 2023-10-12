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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: الدولة تتطلع لزيادة عدد المشروعات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تشجيع المشروعات الخاصة، وتتطلع لزيادة عدد المشروعات.

وأضاف مدبولي خلال جولته بمدينة 6 أكتوبر، أن هناك مجمعا رياضيا كبيرا لاكتشاف المواهب، وبعد ذلك يتم توجيه تلك المواهب للملاعب الكبيرة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، مدينة باديا بأكتوبر الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً رقم 338 لسنة 2023 بإنشاء جامعة باديا الخاصة، ويكون مقرها جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، محافظة 6 أكتوبر.

وتتكون الجامعة من كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والحاسبات وعلوم المعلومات، والهندسة، الفنون الجميلة، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي.

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الدكتور مصطفى مدبولي جامعة باديا الخاصة اكتشاف المواهب طب الأسنان أكتوبر الجديدة
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