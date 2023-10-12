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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء البولندي: الاضطرابات في الشرق الأوسط ستثير موجة جديدة من الهجرة

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
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حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي من أن الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط ستثير موجة جديدة من الهجرة.
وقال مورافيتسكي إنه يعلم أن رد فعل الاتحاد الأوروبي سيكون "فتح أبوابه على نطاق أوسع أمام المهاجرين من الشرق الأوسط"، في إشارة إلى القتال المستمر في إسرائيل وقطاع غزة، بحسب صحيفة فيرست نيوز البولندية.
وأضاف أن "هذا الاضطراب الكبير في الشرق الأوسط لن يرتبط فقط بموجة ضخمة من المهاجرين".
وقال مورافيتسكي إنه تحدث مع أصدقاء من الاتحاد الأوروبي.
وتابع: "أعلم أن رد الفعل سيكون للأسف أن الاتحاد الأوروبي سيرغب في فتح أبوابه على نطاق أوسع أمام المهاجرين من الشرق الأوسط".
وأكد أن حكومة حزب "القانون والعدالة" البولندي ستسعى جاهدة لتأمين بولندا وحدودها وكذلك تعزيز جيش البلاد. وقال: "سنبني جدارا، حاجزا حيثما يكون أمن بولندا مهددا بأي شكل من الأشكال".
 

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رئيس الوزراء البولندي الشرق الأوسط
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