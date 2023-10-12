جنوب إفريقيا تعرض الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين

قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للمساعدة في الوساطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالنظر لخبرتها في حل الصراعات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ودعا إلى فتح فوري وغير مشروط لممرات إنسانية في الشرق الأوسط ليتسنى دخول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها، إثر استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال في بيان: "نظل في قلق عميق من التصعيد المدمر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين، وندعو لوقف فوري للعنف وممارسة ضبط النفس".

وتابع قائلًا: "جنوب إفريقيا مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي ومشاركة خبرتها في الوساطة وحل الصراعات كما فعلنا من قبل في القارة وحول العالم".