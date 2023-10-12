ads
الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جنوب إفريقيا تعرض الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين

سيريل رامابوسا رئيس
سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للمساعدة في الوساطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالنظر لخبرتها في حل الصراعات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ودعا إلى فتح فوري وغير مشروط لممرات إنسانية في الشرق الأوسط ليتسنى دخول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها، إثر استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال في بيان: "نظل في قلق عميق من التصعيد المدمر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين، وندعو لوقف فوري للعنف وممارسة ضبط النفس".

وتابع قائلًا: "جنوب إفريقيا مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي ومشاركة خبرتها في الوساطة وحل الصراعات كما فعلنا من قبل في القارة وحول العالم".

ads
رئيس جنوب إفريقيا الوساطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الضربات الجوية الإسرائيلية ممرات إنسانية
ads