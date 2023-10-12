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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"كهرباء غزة": هناك مخطط إسرائيلي ومشهد مقصود لتعطيش قطاع غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
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كشف محمد ثابت، مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، عن آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أنه انقطع آخر تيار كهربائي في القطاع عند الساعة الثانية أمس.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "قطاع غزة دخل حاليًا في أزمة جديدة، وهي أن هناك قطاعات كثيرة ومهمة معرضة للانهيار بسبب انقطاع الكهرباء، منها أن هناك آبارًا بحاجة إلى كهرباء لتشغيلها، ومحطات تحلية المياه بحاجة أيضًا إلى الكهرباء لتشغيلها، علاوة على إغلاق قوات الاحتلال المياه الواردة من الأراضي المحتلة".

وأكد "ثابت" أن هناك مخططًا إسرائيليًا ومشهدًا مقصودًا لتعطيش قطاع غزة، لافتًا إلى أن هناك العشرات من الوافدين إلى المستشفى، والذين من الممكن تعرض حياتهم للخطر بسبب انقطاع الكهرباء، موضحًا أن البدائل في غزة محدودة، ومتواضعة وضعيفة.

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