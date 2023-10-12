حلول للسياسات البديلة يناقش أرقام الفقر في مصر الأحد المقبل

ينظم مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية القاهرة، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر بعنوان: أين وصلت أرقام الفقر في مصر؟ وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 15 أكتوبر، بالقاعة الشرقية بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويهدف اللقاء إلى متابعة معدلات الفقر في مصر في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي مرت بها البلاد في السنين الأخيرة حيث يحاول هذا اللقاء النظر إلى أرقام الفقر في مصر وكيفية التعامل مع آثار الأزمة على الفقراء والأقل دخلا في مصر من خلال النظر إلى الأرقام الرسمية للفقر والدخل والإنفاق في البلاد.

ويتحدث في اللقاء كل من الدكتورة هبة الليثي، أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ويدير النقاش الدكتور سامر عطالله أستاذ مشارك وعميد مشارك للدراسات العليا والبحوث بكلية الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.

ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.