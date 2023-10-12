وكيل تعليم الوادي يوصي الطلاب بالمشاركة في الأنشطة التربوية

أجرى سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل وانضباط العملية التعليمية بمدرسة الخارجة الرسمية المتميزة للغات بالخارجة يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وخلال جولته بقاعات رياض الأطفال والحجرات الدراسية للصفوف المختلفة، اطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام العملية التعليمية وتوافر المعلمين بجميع التخصصات.

وتحدث وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد مع الطلاب حول المنهج الدراسى ومدى الاستيعاب محفزا لهم بضرورة المشاركة بالأنشطة التربوية المختلفة لما لها من دور حيوى فى بناء شخصية الطالب.

ورحب سيد عبد العزيز بالفريق الطبى من مؤسسة بصيرة (لذوى الاحتياجات البصرية) لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لطلاب المدرسة، موجهًا لهم الشكر والتقدير لما يقدمونه من دعم طلاب المحافظة بجميع أرجائها والحرص على صحتهم وسلامتهم .

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.