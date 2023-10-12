الصين: بناء تلسكوب جديد لبعثات استكشاف القمر والفضاء

بدأت الصين، اليوم الخميس، بناء تلسكوب راديوي بفتحة تبلغ 40 مترًا في منطقة جبل تشانجباي، في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، لدعم بعثات اكتشاف القمر والفضاء في المستقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أنه تم تصميم الأداة البصرية، التي طورها مرصد شانجهاي الفلكي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، لتكون تلسكوبًا راديويًا كبيرًا متعدد الأغراض ومتنقلاً بالكامل وعالي الدقة.

ويعتقد العلماء أن منطقة الجبل موقع مثالي للمراقبة عبر التلسكوب بسبب سمائها الصافية ومناخها الجاف.

وستنتهي أعمال بناء التلسكوب الجديد ومحطته بحلول نهاية عام 2024، وسيشكل شبكة مع خمسة تلسكوبات أخرى في البلاد ومركز واحد لمعالجة البيانات في شانغهاي، ما يزيد من قدرة البلاد على المراقبة ويخدم بشكل أفضل بعثاتها لاستكشاف الفضاء السحيق.

كما سيعزز أبحاث علم الفلك الراديوي في الصين ويدفع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المبتكرة في مختلف المجالات المتطورة، بما فيها الثقوب السوداء الفائقة الكتلة وديناميكيات المجرة.

وأعلنت الصين أنها ستواصل أبحاثها القمرية مع العديد من البعثات المخطط لها، بما في ذلك مهمة واحدة لجلب كيلوغرامين من العينات من الجانب البعيد من القمر إلى الأرض.