رئيس جامعة سوهاج يبحث آليات التعاون مع وزارة الصحة لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أعضاء لجنة من وزارة الصحة والسكان لبحث آليات التعاون المشترك لتنفيد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنهاء جميع قوائم الانتظار في ٣١ من شهر أكتوبر الحالي، حيث ضمت كلاً من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد ناجي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة شيماء ربيع مدير غرفة المستلزمات بوزارة الصحة، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، وبحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وقال رئيس الجامعة إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي نجحت الجامعة في تنفيذ خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، حيث يتم إجراؤها بالمجان، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، حيث تم عقد اللقاء لبحث آليات التعاون بين المستشفيات الجامعية ومشاركتها في سرعة القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح "النعماني" أنه منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير ٢٠١٩ وحتى اليوم تمكنت المستشفى الجامعي من إجراء ٦٨٧١ عملية جراحية بنسبة ٩٥٪؜، ومتبقي ٣٣٤ حالة فقط بنسبة ٤,٦٢٪؜، وذلك في التخصصات الدقيقة التي تشمل جراحة العظام، المخ والأعصاب، عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، جراحة العيون، زراعة القوقعة وجراحة الأطفال.

وأكد رئيس الجامعة على استعداد مستشفيات سوهاج الجامعية لاستقبال الحالات المدرجة على قوائم الانتظار و الانتهاء منها خلال الفترة المحددة، كما أكد استعدادها لتقديم الدعم الفني من الأطقم الطبية لدعم مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي في حال احتياجهم لذلك.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن رئيس الجامعة وجه بتكوين فريق عمل من المستشفى الجامعي برئاسة عميد الكلية ويضم مدير المستشفيات الجامعية ورؤساء أقسام التخصصات المعنية لسرعة تنفيذ ما هو مطلوب.

كما أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء على دعم وزارة الصحة والسكان للمستشفيات الجامعية وتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة اللازمة لها للقضاء على قوائم الانتظار.