الدفاع المدني بغزة: الإمكانات لا تكفي لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية؛ إذ أن الغارات الإسرائيلية وقذائف المدفعية لا تزال تسقط على رؤوس المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف بصل خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، صباح اليوم الخميس: منذ ساعة تقريبا والبوارق البحرية متواجدة في عرض البحر وتطلق الرصاص على رؤوس المواطنين في مناطق غرب قطاع غزة.

وأكد أن عمليات استهداف المواطنين كبيرة، ففي الساعة السادسة صباح اليوم كان هناك عدة غارات بشكل مكثف على منازل المواطنين في أكثر من منطقة في قطاع غزة، مما أسفر عن 50 شهيدا في نفس التوقيت، فضلا عن الشهداء والجرحى المتواجدين تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني تمارس عملها وسط الإمكانيات المتاحة معها، لكن مازال هناك عددا من الشهداء تحت الأنقاض، والإمكانيات الموجودة لديهم لا تكفي للتعامل مع حجم الدمار الهائل والكبير.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التهجير والنزوح التي من خلالها الاستيطان على مناطق كاملة من قبل المستوطنين في الجنوب وإعطاء تعليمات للمواطنين العُزل بإخلاء المناطق، مما يؤثر على الحالة النفسية للمواطنين في قطاع غزة.

وأكد وجود معركة شرسة وإبادة جماعية تحدث الآن في قطاع غزة، واستهداف لمنازل المواطنين دون سابق إنذار، معربا عن حزنه بسبب عدم مبالاة واحترام الاحتلال الإسرائيلي بالمواثيق الدولية والإنسانية، فهناك صعوبات كبيرة تعرقل الدفاع المدني من إكمال مهامه على أكمل وجه نتيجة قلة الإمكانيات والمعدات الموجودة لدى الطواقم.