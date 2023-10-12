سقوط صاروخ قرب مستوطنة "أرئيل" شمالي الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، اليوم الخميس، إن صاروخًا سقط قرب مستوطنة "أرئيل" شمالي الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت "السلامين"، أن الأردن يرسل أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذارات تدوي في المثلث ومستوطنات الضفة الغربية، وسط سماع قذائف تصل إلى مستوطنات الضفة الغربية.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.