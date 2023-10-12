لافروف: "رابطة الدول المستقلة" يدعمون وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن وزراء خارجية كومنولث الدول المستقلة يؤيدون إجراء مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين ووقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن لافروف قوله "لقد تطرقنا إلى هذه القضية، وسنرى قبل قمة رابطة الدول المستقلة ما إذا كان من الممكن الاتفاق على موقف مشترك لعرضها الرسمي.. لكن الجميع لديهم نفس الرأي.. لقد ناقشنا هذا الأمر اليوم في مجموعة صغيرة".

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أنه من الضروري أيضا التركيز على "جوهر مشكلة"، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء.

وتابع "من الضروري احترام القانون الإنساني الدولي، ومنع أي استخدام عشوائي للقوة، والتي يمكن أن يعاني منها المدنيون على كلا الجانبين ويعانون بالفعل بأعداد كبيرة".