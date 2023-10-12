الأمم المتحدة تُخصص 9 ملايين دولار لتمويل الجهود الإنسانية في فلسطين

أعلن مُنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيش، اليوم الخميس، تخصيص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ؛ لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار جريفيثس - عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر) - إلى تدهور الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المُحتلة.

فيما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن عدد النازحين في أنحاء غزة تجاوز الآن 338 ألف شخص.

وأفاد "أوتشا" بأنه - منذ أمس الأول الثلاثاء - تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، فيما تعرضت حوالي 560 وحدة أخرى لأضرار جسيمة وأصبحت غير صالحة للسكن، هذا وقد تعرضت 12630 وحدة سكنية لأضرار أقل.

بدوره.. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جميع المستشفيات الثلاثة عشر والمرافق الصحية الأخرى في غزة لا تعمل إلا بشكل جزئي؛ بسبب نقص الإمدادات ونفاد الوقود، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول أيضا إلى مُستشفى "بيت حانون"؛ بسبب الأضرار التي لحقت بالمنطقة المُحيطة به.

وحذر دوجاريك من أن هناك نقصا حادا في مياه الشرب يؤثر على 650 ألف شخص مع انقطاع إمدادات المياه من إسرائيل إلى غزة.

وأضاف قائلا "ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية أضرارًا بسبع مُنشآت كانت توفر خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من مليون شخص.. وفي بعض المناطق، تتراكم الآن مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة في الشوارع؛ مما يشكل خطرًا صحيًا شديدًا وواضحًا".

