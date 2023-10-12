"الصحة العالمية" تجدد دعوتها لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الخميس 12/أكتوبر/2023 - 10:54 ص

جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لتأمين وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة، وإنهاء الأعمال العدائية التي تسبب معاناة لا توصف في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكرت المنظمة - في بيان أصدره مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الخميس - أن المستشفيات في قطاع غزة تعمل بمولدات احتياطية، ومن المرجح أن ينفد الوقود لديها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن المستشفيات استنفدت الإمدادات التي خزنتها المنظمة مسبقا قبل التصعيد.. مشددة على أن الاستجابة الصحية المنقذة للحياة تعتمد الآن على توصيل جديد للإمدادات والوقود إلى مرافق الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل بشكل عاجل على شراء الإمدادات الطبية محليا لتلبية الاحتياجات، وتقوم بإعداد الإمدادات من مركزها اللوجستي الطبي العالمي.