بنزيما يكشف أسباب انتقاله للدوري السعودي

كشف الديك الفرنسى كريم بنزيما لاعب الاتحاد، عن الأسباب التي دفعته لإنهاء مسيرته مع ريال مدريد الإسبانى، والانتقال إلى الدورى السعودي، الصيف الماضي فى زيه الجديد.

وأجرى بنزيما حوارًا مع الحساب الرسمي للدوري السعودي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: "عندما بدأ مشروع كرة القدم في السعودية، كان من الواضح مدى ضخامته في كل شيء".

وأكمل حديثه قائلاً: "أردت أن أكون جزءا من ذلك، وتقديم المساعدة من أجل تقدم كرة القدم للأمام في هذا البلد".

وأضاف: "إضافة إلى ذلك، السعودية دولة إسلامية رحبت بي بأذرع مفتوحة، وشعرت بالحب على الفور، وكمسلم، عندما تتواجد في مكة تشعر بالسلام، هذا مكان استثنائي".

وأنهى بنزيما حديثه، قائلاً: "يوجد هنا الكثير من الشغف، أنا سعيد بمستوى اللعبة، أنا مندهش من المستوى في السعودية، ففي أوروبا لم نكن نشاهد الكثير من المباريات التي تلعب بالمملكة، ولكن الأمر يحدث الآن".

يذكر أن بنزيما سجل 3 أهداف رفقة الاتحاد في 7 مباريات خاضها في الدوري وصنع هدفين آخرين.