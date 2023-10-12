الأمم المتحدة: الوضع في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق "لا يزال متوترا"

أكدت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الوضع في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق "لا يزال متوترا"، فيما سُجلت حالات إطلاق نار غير مباشرة من جانبي الخط، خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك إطلاق قذائف مضيئة ومدفعية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال ستيفان دوجاريك، إن دورية تابعة لليونيفيل تعرضت "لسلوك عدواني" جنوب غرب بلدة مارون الراس اللبنانية ليلة أمس. وذكر أن الحشد حاول دخول إحدى المركبات الأممية، إلا أنه لم تقع إصابات بين أفراد اليونيفيل.

وقال دوجاريك "إن قوات حفظ السلام تواصل القيام بالدوريات والحفاظ على وجودها على طول الخط الأزرق للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار على الرغم من هذا الحادث" مشيرا إلى أن رئيس البعثة الأممية، اللواء "أرولدو لازارو ساينز"، على اتصال مستمر مع نظرائه في الجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية كجزء من آلية الاتصال والتنسيق الخاصة بالبعثة للمساعدة في تهدئة هذا الوضع المتقلب للغاية ومنع وقوع أي خسائر في الأرواح.