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الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، أذونين خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
 

وتبلغ قيمة الطرح الأول 19.5 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 27 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.
 

وتعرف أذونات الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.


وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

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