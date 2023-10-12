جوتيريش: متواصلون مع قادة المنطقة لتجنب توسع رقعة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه على تواصل مستمر مع قادة منطقة الشرق الأوسط؛ لبحث تجنب توسع رقعة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معربا عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار مؤخرا على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان، مناشدا جميع الأطراف، ومن يتمتعون بالنفوذ لديها، تجنب مزيد من التصعيد وانتشار الصراع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد الأمين العام على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات واحترام القانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن نحو 220 ألف فلسطيني يحتمون الآن في 92 منشأة تابعة للأونروا بأنحاء غزة.

وشدد على ضرورة ألا تُستهدف منشآت الأمم المتحدة والمستشفيات والمدارس والعيادات.. قائلا: "إن موظفي الأمم المتحدة يعملون على مدار الساعة لدعم سكان غزة" معربا عن أسفه البالغ لمقتل عدد من الموظفين الأممين.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة ضرورة السماح بدخول الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة، بما في ذلك الوقود والماء والغذاء، مشددا على الحاجة لضمان الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق، وعدم إضاعة الوقت.